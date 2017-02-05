犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。
e-zone DIY 核心成員，本身是一名網絡技術專家，任何有關網絡技術的問題，皆難不到他。近期轉研 SSD 及 NAS 等新世代儲存設備。
科技玩意乃匹配遊戲，每個人都是自己的專家，所有產品都是好產品；終極目標為自砌智能家居獨立屋，深信「只要冇電死，終會砌成機」。
每天努力在編輯及手機用家的角度作出最佳平衡，與記者一起為讀者送上深入淺出，又不失專業分析的試後感及選購方案。
e-zone DIY 核心成員，本身是一名網絡技術專家，任何有關網絡技術的問題，皆難不到他。近期轉研 SSD 及 NAS 等新世代儲存設備。
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
唔賭唔知時運高！未試過點知好唔好？相機鏡頭新舊配件有平有貴也千奇百怪，尋覓是樂趣，創作慰心靈，中伏長知識。
犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。
【e-zone 專訊】市調機構 WitsView 研究指出，由於北美旺季銷售勝預期、中國地產市場熱絡及大尺寸電視機售價愈來愈平帶動銷情，2016 年全球 LCD 電視機總出貨量為 2.19 億部，比 2015 年增長 1.6%；五大電視機品牌分別為三星（Samsung）、LG（樂金）、海信、TCL、索尼（Sony）。估計明年全球出貨量可達 2.25 億部！more......
e-zone DIY 核心成員，本身是一名網絡技術專家，任何有關網絡技術的問題，皆難不到他。近期轉研 SSD 及 NAS 等新世代儲存設備。
KFC 肯德推出新一期 a.m. 醒晨早餐優惠券，有多款特惠 KFC 早餐，最平 HK$12.5 已有交易，並有減 $2、$3 等優惠券，今次同樣可於手機出示優惠券，毋須列印。more......
科技玩意乃匹配遊戲，每個人都是自己的專家，所有產品都是好產品；終極目標為自砌智能家居獨立屋，深信「只要冇電死，終會砌成機」。
Monopoly 全新港版大富翁棋子狂熱（Token Madness）即日發售！由香港人一齊投票選出的 22 個地區全新版圖，我要全部擁有！全港九新界嘅地都是歸我，市值萬九幾億，我就是至高無上香港大地主！more......
每天努力在編輯及手機用家的角度作出最佳平衡，與記者一起為讀者送上深入淺出，又不失專業分析的試後感及選購方案。
YouTube 有不少操作密技相信大家也知曉不少，很多時候只需加入簡單指令便可以做到方便的功能，不過這些秘技很多僅適用於網頁版。不過，近日手機 YouTube 用家也可以享有一些十分方便的功能，YouTube app 近日釋出的 iOS 版本 12.03.12 以上 (ezone.hk 記者的版本已更新至 12.04)，進行了一些功能更新，其中有 2 個更新功能相當貼心合用，不知你同意否？
more......
e-zone DIY 核心成員，本身是一名網絡技術專家，任何有關網絡技術的問題，皆難不到他。近期轉研 SSD 及 NAS 等新世代儲存設備。
麥當勞今次又有新著數啦！今次是免費送新地雪糕，如何領取？使用時有那些限制？ezone.hk 即刻為你介紹！more......
Google Nexus「親生仔」均預載的《Now Launcher》，向來被視為「最正宗」的 Android 裝置操作介面，並且一直有 Play Store 上架，供其他有興趣的用家亦可下載使用。但《Now Launcher》將成為絕響，因為 Google 已決定 3 月底前將它永久下架。非 Nexus 產品的用家們，卻又喜歡《Now Launcher》的話，最好另行下載及永久保存它的 APK 檔了。more......
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
HTC U Ultra 最近剛剛在台灣上市，便立即有水貨舖引入香港。HTC U Ultra 最大賣點是加入了全新的 AI 功能，務求讓手機愈用愈順手。U Ultra 當然少不了出色的音樂效果、雙屏幕設計、優質相片質素等等，使用體驗確實值得期待。到式這款 HTC 全新的旗艦機又是否受到用家歡迎呢？more......
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
外置硬碟 (External Harddisk)是熱門的資料備份選擇，便攜之餘容量又多大，深受用戶歡迎。不過，亦是由於它具有流動性，使用外置硬碟時較易遇到撞擊或其他意外。今次小記在腦場找到這款 SP Silicon Armor A85 1TB 正在清貨，注重資料安全的用戶值得考慮。more......