趕及在 2016 年聖誕前成功開售的 AirPods，由開賣至今，銷售走勢凌厲，全球多個地區更一度被搶斷市，難怪連 Tim Cook 霸氣地說 AirPods 是擋不住成功的蘋果產品。雖然 AirPods 的外形設計淪為笑柄，還被網民、非蘋果用戶多番惡搞，不過從銷售成績來看，這款真無綫耳機，確實相當受果粉歡迎。正因為 AirPods 大賣，所以坊間便有有心人，開發了一款仿 「Find my phone」 的收費軟件，聲稱可為用戶尋找這隻或這對 「容易遺失的耳機」，只是此軟件在上架不足一星期，竟突遭蘋果強行下架，難道是得罪方丈？