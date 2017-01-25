低頭族，每日大部分時間對住手機電腦。鍾意影相玩手機，對各種手機電腦相機資訊都有興趣。
人生有 8 個字：可愛，得意，奇怪，好萌。 所以興趣是想像不到的闊。
每天努力在編輯及手機用家的角度作出最佳平衡，與記者一起為讀者送上深入淺出，又不失專業分析的試後感及選購方案。
沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。
來自B612小行星、因為為食而降落香港的加細碼星人。近日喜歡上拍攝地球風光，但因為腳短，還未走出香港。
愛音樂、愛電影，游走影音與 3C 產品之間，不追求頂級旗艦的規格，享受中庸之道，力尋性價比最佳的產物。
影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！
每天努力在編輯及手機用家的角度作出最佳平衡，與記者一起為讀者送上深入淺出，又不失專業分析的試後感及選購方案。
低頭族，每日大部分時間對住手機電腦。鍾意影相玩手機，對各種手機電腦相機資訊都有興趣。
水一向都是電子零件的一大敵人，日常生活中很容易讓手機接觸到水份，所以現時各大廠商都陸續為手機加入防水功能，好像 Apple、Samsung、Sony 等，大大減低手機因入水壞掉的機會，而近日有消息指下一代 Google Pixel 手機終於也會加入防水功能！more......
人生有 8 個字：可愛，得意，奇怪，好萌。 所以興趣是想像不到的闊。
高智能方程式大家還記得嗎？相信這是不少人心目中比較經典的賽車動畫。相隔 20 多年，亦即是跟故事背景差不多的時間，香港的高智能方程式愛好者終於有機會，親眼欣賞主角駕駛的方程式賽車「超級雷神 01」！more......
每天努力在編輯及手機用家的角度作出最佳平衡，與記者一起為讀者送上深入淺出，又不失專業分析的試後感及選購方案。
Samsung Note 7 電池爆炸事件似乎真正告一段落之際，旗下手機 GS 7 edge 似乎又有問題。據外國網媒稱，近日陸續有 GS 7 edge 用家表示，屏幕會出現一條粉紅色線，雖然未知真正的的原因，亦暫時未知受影響的用戶有多少，但三星方面已作出回應如何處理該問題，同時也有網民提出相關的解決方法。more......
沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
昔日手機界大哥諾基亞，2017 年強勢回歸手機市場，選擇 Android 陣營並以一部定位為入門市場的 Nokia 6 作為市場試金石，更將中國列作首發地區，產品甫推出市面，即被搶購一空，還捲起一股炒價風，香港水貨價高開約 HK$2,800，購買之士大有人在。雖則有說 Nokia 在中國首發時，參考了所謂的 「飢餓行銷」 市場策略，但 Nokia 今次重回手機界的頭炮確實十分響亮。正當香港乃至其他地區葡萄中國用戶可率先試用 Nokia 6 之際，有消息指今日在菲律賓亦已有 Nokia 6 開售，而且更是令人眼前一亮的全新白色版本！more......
犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。
【e-zone 專訊】儘管很多人不願意承認，但中國品牌智能手機確在上升，蠶食全球市場，三星電子（Samsung Electronics）和蘋果（Apple）難高寢無憂，中國市場固然是由大陸品牌話事，但連印度也幾被攻陷。不過，若要稱霸全球，尚有很多問題要解決，但發展海外市場則是定調。more......
全港碩果僅存之科技女記者。世界級水瓶友，電影迷，工作狂，卻以不務正業聞名於世。
不知大家有否試過，去到日本旅行，見到不少外觀精美的商品或食品時，即使只得日文標籤說明，但總想買回來試試的情況？相信不少人有這個情況是相當合理，畢竟去旅行就是購物的最佳理由！不過大家現在毋須擔心會買錯大伏 poroduct，因為一用 Payke 手機 app 掃描產品 barcode，即可將商品說明，由日文直譯為中文、英文或韓文等常用語言，不論使用 iOS / Android app 都可免費下載的！想知好用與否，即看 ezone.hk 的實測報告。more......
來自B612小行星、因為為食而降落香港的加細碼星人。近日喜歡上拍攝地球風光，但因為腳短，還未走出香港。
人人都想一飛衝天，但如果連浴缸一齊被龍捲風捲上天，你又會有甚麼感想呢？美國德州一名 75 歲老婦 Charlesletta Williams 就可以答到你，因為她連人帶浴缸被捲上半空，卻安全「着陸」，僅受輕傷！這般像電影才會出現的畫面，卻在現實中奇蹟實現！more......
愛音樂、愛電影，游走影音與 3C 產品之間，不追求頂級旗艦的規格，享受中庸之道，力尋性價比最佳的產物。
去日本旅行除了食同玩之外，當然還要買買買血拼一番！當中驚安の殿堂（唐吉訶德）相信各位也有去過，這間在日本全國也有分店的商店，無論是零食、藥妝，以至是洗頭水都一應俱全，相信大家也曾買過滿戴而歸！more......
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