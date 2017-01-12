沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。
科技玩意乃匹配遊戲，每個人都是自己的專家，所有產品都是好產品；終極目標為自砌智能家居獨立屋，深信「只要冇電死，終會砌成機」。
低頭族，每日大部分時間對住手機電腦。鍾意影相玩手機，對各種手機電腦相機資訊都有興趣。
資深 PC 遊戲玩家，見證業界發展，追求完美遊戲體驗。認為完美的遊戲體驗只能在 PC 平台實現。
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！
無論筆電、平板機等數碼產品，以至主機板、顯示卡等 DIY 產品及超頻技術，均具有豐富知識，對市場趨勢亦有獨到見解。
通訊辦今日 (1 月 16 日) 發出一篇「有關潤迅通信（香港）有限公司停止提供流動服務的消費者注意事項」的告示，指出潤迅通信 (CMMobile) 由 2017 年 1 月 17 日凌晨 2 時起，停止所有流動服務。more......
沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
今年，蘋果迎來 iPhone 10 周年紀念！10 年期間，由已故教主 Steve Jobs 領出來的 iPhone，直到現任教主 Tim Cook 領導之下，大大話話已總共有 10 代共 15 款產品。iPhone 的出現，不但是人類溝通模式步向智能化的標記之一，更帶動智能手機成為現代人的生活必需品。在 iPhone 10 周年面世紀念之際，有外國市調機構便發表一份調查，報告指出 15 款產品中，立於銷售之巔的真 iPhone 王者，原來是……more......
犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。
「人類總是犯同樣的錯誤」不王再是爛gag（餿梗），即使是關乎自家私隱或財務資料的密碼。企業和個人密碼保護方案商 Keeper 公布去年最常見（也是最弱）的密碼排行榜，結果「123456」勇奪冠軍；綜合其他同行的排行榜，「123456」更是 2013 年以來蟬聯「常用密碼」寶座（2012 年亦排第 2）！發生這樣荒唐的事，除了個人貪方便掉以輕心、網上服務盛行戶口太多難管理外，其實雲端服務商也難辭其咎，如：容許 6 位純數字密碼設定。more......
科技玩意乃匹配遊戲，每個人都是自己的專家，所有產品都是好產品；終極目標為自砌智能家居獨立屋，深信「只要冇電死，終會砌成機」。
34 萬粒！Lego 樂高玩具、Chevrolet 雪佛蘭車廠、Warner Brothers 華納兄弟電影聯乘，動用超過 34 萬粒 Lego 人手砌成原大蝙蝠車 Lego Batmobile，唔是幻覺，嚇死我喇！more......
低頭族，每日大部分時間對住手機電腦。鍾意影相玩手機，對各種手機電腦相機資訊都有興趣。
要數到 2016 年最熱門的手機新聞一定是 Samsung Galaxy Note7 的爆炸事件，令現時不少用家都會擔心自己的手機會不會突然爆炸起火，為了避免同類事件發生，近日有科學家就為智能手機常用的鋰電池研發了一種新技術，當電池起火時，最快 0.4 秒就能為電池滅火，為用家增加了保障。more......
資深 PC 遊戲玩家，見證業界發展，追求完美遊戲體驗。認為完美的遊戲體驗只能在 PC 平台實現。
任天堂新一代遊戲主機 Switch將於 3月3日上市，但相比以往多代遊戲主機，今次Switch的首發似乎有些不足，因為第一批的遊戲不夠多，單靠薩爾達夠撐場嗎？more......
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
Samsung 早前力谷做聖誕禮物的 Gear S3 Frontier 及 S3 Classic 好像頗受歡迎，場內更有舖頭乘勢在韓國引進水貨，價錢還要比港行更加平，成為場內熱門貨。雖然平心而論兩款 Gear S3 售價其實不便宜，但其外型搶眼，兼且 Samsung 還剛剛將 Gear S3 開放至其他 Android 手機及 iPhone 使用，實用性更廣。more......
影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！
臨近新年，不少貨品都推出新春優惠。通利琴行最新推出 Yamaha 藍牙喇叭優惠，以 HK$599 便可購買原價 HK$1,050 的 Yamaha TSX-B15 藍牙喇叭。優惠期只限 3 天，由 2017 年 1 月 20 至 22 日（星期五、六、日），有興趣可到指定通利琴行門市，包括︰尖沙咀、灣仔、九龍灣 Mega Box、太古城（富山閣）及屯門分店選購。more......
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