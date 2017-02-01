影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！
犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。
接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。
相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
資深 PC 遊戲玩家，見證業界發展，追求完美遊戲體驗。認為完美的遊戲體驗只能在 PC 平台實現。
具多年電腦硬件與數碼產品編採經驗，本身亦為 Hi-Fi 發燒友，近期專注研究 CAS 系統。
喜歡語言文字音樂動物和研究一切奇怪事物。細膽又偏要聽鬼故，寫字唔靚但喜歡寫作，經常手震還是喜歡攝影。
人生有 8 個字：可愛，得意，奇怪，好萌。 所以興趣是想像不到的闊。
影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！
緊接農曆年，就是 2 月 14 日的情人節。Soundwave 率先推出情人節優惠，凡於 2017 年 2 月 1 日至 2 月 22 日期間，於指定經銷商購買 Master & Dynamic 頭戴式 MW50 藍牙耳機，售價：HKD $3588，便可憑發票收據可免費換領價值 HKD $1680 的 ME05 palladium 入耳式耳機一對。名額共 50 份，先到先得。more......
犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。
【e-zone 專訊】網上服務多數依賴廣告支持營運，尤其內容及社交平台，但偏偏網民最「痛恨」廣告，往往要之而後快。雲端技術方案商 PageFair 發表報告，指全球去年 6 億 1,500 萬部裝置安裝廣告封鎖程式（Ad blocker），比 2015 年上升 3 成；流動裝置佔已安裝廣告封鎖程式器材的 62 %（3 億 800 萬部），餘下主要為桌面裝置（2 億 3,600 萬部），比 2015 年上升 17%。more......
接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。
Apple 產品由十多年前的 iPod Classic，直到現時最新 iPhone 7、iPad Pro，卻是要靠《iTunes》軟件，才可以將 Audio CD「Rip 碟」而轉為音樂檔案，繼而才能「抄歌仔」傳送至 iPhone、iPad 等。但現時終於有方法打破定律，有日本廠商推出全球首款 Lightning 介面的外置式光碟機，可免除電腦及《iTunes》，就可將音樂檔直接傳輸給 iPhone、iPad。more......
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
由日本興起的福袋在聖誕新年期間經常出現，通常福袋內的產品都會有較大折扣，加上產品略帶神秘，因此福袋深受歡迎。Logitech 在今年農曆新年推出「Logitech新年幸運福袋」，定價 HK$688 便可帶總值超過 HK$1,300 的貨品回家，今次小記便在腦場即場拆開其中一個福袋，查看內裡乾坤。
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相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。
有一定年紀的人，也許曾用過打字機，記得多年前的會考，也曾有 Typing 一科。不過這些都是「想當年」的事，如果想懷緬一下，Lofree 即將推出的仿打字機鍵盤可能適合你。more......
資深 PC 遊戲玩家，見證業界發展，追求完美遊戲體驗。認為完美的遊戲體驗只能在 PC 平台實現。
動漫經典作《龍珠》大家由細睇到大，遊戲也推出過不少，為孫悟空配音的日本聲優野沢雅子，更獲得健力士世界紀錄的２項認定。more......
具多年電腦硬件與數碼產品編採經驗，本身亦為 Hi-Fi 發燒友，近期專注研究 CAS 系統。
Intel 於上月初推出 Kaby Lake-S 處理器，Core i5 與 Core i7 系列迅速上市，最近再有 Pentium 與 Core i3 系列登場，最平 HK$460 有交易，意味著新系列處理器已平民化，「新 U」不再是貴機專利。more......
喜歡語言文字音樂動物和研究一切奇怪事物。細膽又偏要聽鬼故，寫字唔靚但喜歡寫作，經常手震還是喜歡攝影。
之前跟大家介紹過 Spotlight 搜尋的基本用法和設定後，這篇就再同大家分享一些 Spotlight Search 的隱藏功能吧！懂得活用 Spotlight 搜尋，原來可以幫你的手機省下一些空間哦。more......
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