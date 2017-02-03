接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！
ezone.hk 員工，香港經濟日報職員，香港納稅人。
不喜一言堂，冷眼看世事，總有看不順眼的事，但緊守以和為貴的精神。畢竟，大家都是出來混的。
接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。
每逢將有新手機，配件總會最先出場。某家覆蓋全球多國的網上商店，就已列出完整的 Samsung Galaxy S8 及 Galaxy S8 Plus 配件，雖然大部分產品未有相片，但已經有齊名稱及零售價，亦間接印證了「Galaxy S8 Plus」手機將會面世。有眼利的網友更發現，部分「水晶殼」及矽膠殼更首見紫色，意味著 Galaxy S8、S8 Plus 可能新增推紫色版本。more......
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
自從 Note 7 電池事故而導致全面回收停產後，外界一直關心 Samsung GS8 會採用什麼電池，以確保手機及用家的安全。最近，韓國便有傳媒聲稱，Samsung 或許會為 GS8 搭配了由 Sony 製造的電池，以確保全新的旗艦智能手機 GS8 的安全外。看來，Samsung 亦想以日系電子產品的品質，確保自家皇牌萬無一失呢！more......
沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
BANDAI 生金蛋系列之一高達，當中角色長青不死，周邊產品長出長有之餘，更瓣瓣掂，早幾年開始，高達已涉足文字界，推出過以角色擔旗的書寫工具，包括 2014 年的「馬沙原子筆 & 馬茜鋼筆」套裝、去年的 「ZABI 貴族級鋼筆」 等，今年 BANDAI 實行密食當三番，隆重加推升級版「馬沙鋼筆」，筆頭以 14K 金鑄造，更刻上馬沙個人徽章，盡顯身價！more......
沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
Facebook 不定時都會推出 「回顧」 功能，好像早兩天便有 「Friend's day video」，用戶打開 Faacebook，便可看到系統已從用戶上傳的相片、被朋友 TAG 的相片，整理出回憶短片，用戶點擊後即可播放，還能分享到自己的動態上，與友人共同回味。但原來 《iOS 10》 亦有內建類似的 「回憶」 功能，系統可將相同的人物、日子、地點拍攝的相片，自動生成短片；用戶亦可自行選取相片，讓系統製作，比 Facebook 更靈活自主。more......
預訂了卡新超合金的朋友終於等來了佳音，據廠商 Icarus Toys 透露，這款 AIM 系列的卡新超合金現已進入檢收執漏階段，有望在二月出大貨。據悉，卡新超合金的定價為 HK$799，而且是加上戰犬亨達作一套出售，不能拆開單買。但之後會面世的特別版，同樣是定價 HK$799，這下子，又會否令到未預訂的朋友面臨選擇困難症呢？more......
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
雖然 Apple Watch 進入第二代，但電量依然為人所詬病。而且，即使問題出現已久，坊間亦沒有可行的解決方案。但最近 Apple 在美國成功為 Apple Watch 申請專利，讓用家可以一邊使用 Apple Watch，一邊充電。單看專利草，就覺新穎有趣。不知何年何用，這項專利才會出現在新一代的 Apple Watch 身上。more......
影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！
全無線耳機能取代藍牙耳機嗎？fFLAT5 就再押一注！繼全無線耳機 Aria One 後再推出第二代型號 Aria Two；今次耳機改用長方形，左右耳機並以黑金兩色區別。fFLAT5 代理似乎對產品滿有信心，跟 CSL 電訊商合作，更讓大家在店舖試戴試聽效果呢！more......
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強調非商業創作的同人創作文化，在香港雖然未能算是大眾化，但也有不少熱心人在默默推動。在 2 月 5 日 (年初九)，第一屆 Palette Ring 綜合同人展將於於觀塘興業街 4 號 The Wave 1/F、7/F、8/F 舉行，屆時會有來自本地、中國大陸及海外約 170 個同人組織參展，類型十分多元化，如同人音樂、遊戲、Board Game、VR、攝影集等，以及本地較為冷門的評論誌、體驗誌、飲食分享等等都可找到。
主辦單位希望透過活動，顯示同人創作的空間，讓大家重新認識同人文化，因此將集中於同人作品展銷、創作分享等，並不設表演舞台及角色扮演區。當日開放時間為上午 11:30 至下午 6:00，門票 $35 ，當日入場人士可獲取場刊一本，派完即止。
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