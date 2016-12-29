專題報道
一個遙控控制全屋
兼容看溫度及 Call Uber
Kay
十二月 29, 2016
20:46

全港碩果僅存之科技女記者。世界級水瓶友，電影迷，工作狂，卻以不務正業聞名於世。

女版主帶你睇南港島線吉祥物？
【有片】實戰南港島線
WINKYC
十二月 29, 2016
19:57

90 後小編，平時最愛飲飲食食四圍玩，消費主義者。

2017 年科技趨勢預測
繼續顛覆實體世界
作者︰梁偉峰博士
十二月 29, 2016
09:35

擁有工商管理博士及三個碩士學位，從事資訊科技超過 30 年，現為香港理工大學專業進修學院講師及課程總監、香港零售科技商會副會長、香港互聯網論壇副會長、香港和解中心科技及知識產權調解專家小組委員會召集人、香港調解資歷評審協會認可綜合調解員、英國特許仲裁學會（東亞分會）委員、學術及職業資歷評審局學科專家、香港及英國電腦學會資深會員、英國特許市務學會資深會員、中環海濱扶輪社創社社長。

UberEATS 標價貴足 30%？
【踢爆】Mark Up 餐牌再賺送餐費
天師
十二月 27, 2016
18:00

e-zone DIY 核心成員，本身是一名網絡技術專家，任何有關網絡技術的問題，皆難不到他。近期轉研 SSD 及 NAS 等新世代儲存設備。

一轉心動
Samsung Gear S3 Frontier & Classic
奧尼爾
十二月 29, 2016
19:00

膚電健康戰鼠你玩過未？
Mionix Naos QG 監察心跳壓力
Yaotang
今日
12:00

e-zone 編輯，多年編採歷程中，涉獵各類數碼產品、電腦軟硬件範疇。

2016年名人死亡率特別高？（下）
向2016年離世的他們致敬
佛洛 e 得
十二月 31, 2016
22:29

如果文字是用來表達思想的工具，相片便是一種用來展現情感的方式，一張相片往往勝過千言萬語。自問器材不及人，技巧也有不少改進空間，但就是喜歡細味相片內外的故事。

2016年名人死亡率特別高？（上）
向2016年離世的他們致敬
佛洛 e 得
十二月 31, 2016
21:13

如果文字是用來表達思想的工具，相片便是一種用來展現情感的方式，一張相片往往勝過千言萬語。自問器材不及人，技巧也有不少改進空間，但就是喜歡細味相片內外的故事。

LCD 攝錄燈活用術
夜景人像補光　閃燈以外的選擇
gensan
十二月 31, 2016
17:25

認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。

華為業務增長下滑
黑天鹅群飛影響表現
Patrick
十二月 31, 2016
14:21

熟知 IT 產業發展趨勢，關注環球市場發展，對企業 IT 應用更見關注，閒時對消費電子產品如手機、相機等亦有一定心得，為讀者全面收集各方市場訊息及提供建議。

富士康投資 88 億美元
生產 10.5 代 LCD
Patrick
十二月 31, 2016
13:07

熟知 IT 產業發展趨勢，關注環球市場發展，對企業 IT 應用更見關注，閒時對消費電子產品如手機、相機等亦有一定心得，為讀者全面收集各方市場訊息及提供建議。

FinTech 引致保險業裁員？
擁抱 AI 才是王道
鍾案平
十二月 31, 2016
10:08

犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。

誠品香港太古店手作園遊會【免費玩】
1 月 6 至 7 日周年慶
國立
十二月 31, 2016
09:23

ezone.hk 員工，香港經濟日報職員，香港納稅人。

膚電健康戰鼠你玩過未？

Mionix Naos QG 監察心跳壓力

Yaotang
今日
12:00

e-zone 編輯，多年編採歷程中，涉獵各類數碼產品、電腦軟硬件範疇。

市面上的 gaming mouse 有很多款式可揀選，貴的、平的、有線和無線悉隨尊便，而外型設計特別的 Mionix Naos QG 卻與眾不同！

more...... 標籤： gamingmouse , 打機滑鼠 , 電競滑鼠 , mouse , 遊戲滑鼠 , 無線滑鼠

2016年名人死亡率特別高？（下）

向2016年離世的他們致敬

佛洛 e 得
十二月 31, 2016
22:29

如果文字是用來表達思想的工具，相片便是一種用來展現情感的方式，一張相片往往勝過千言萬語。自問器材不及人，技巧也有不少改進空間，但就是喜歡細味相片內外的故事。

上文提到演藝界、體育界、學術界離世的名人，此文會續寫政治界、攝影界、IT 界，以至本土離世的名人。

more...... 標籤： 泰王 , 何藩 , BillCunningham , 鄭裕彤

2016年名人死亡率特別高？（上）

向2016年離世的他們致敬

佛洛 e 得
十二月 31, 2016
21:13

如果文字是用來表達思想的工具，相片便是一種用來展現情感的方式，一張相片往往勝過千言萬語。自問器材不及人，技巧也有不少改進空間，但就是喜歡細味相片內外的故事。

總說生死有命，但今年蒙死神召喚的卻似乎特別多，也難怪名人死亡年之名不徑自走。筆者文中列出的，只是較為人熟知的一小部分，蒼海遺珠其實更多。還有不到數小時便 2017 年了，就讓要致敬的人數停留在這數字吧。

more...... 標籤： CarrieFisher , ZahaHadid , 2016名人離世表

LCD 攝錄燈活用術

夜景人像補光　閃燈以外的選擇

gensan
十二月 31, 2016
17:25

認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。

夜景人像是很常見的拍攝主題，不少拍友都有在黑暗環境單憑環境光拍攝的經驗，為了維持人像亮度，必須大幅推高相片整體曝光，結果往往令得背景亮度過高，手持拍攝甚至還會有機會出現因手震而導致的影像模糊問題。

more...... 標籤： 夜景人像 , 補光 , LCD攝錄燈 , Manfrotto , LYKOS , Lumimuse

華為業務增長下滑

黑天鹅群飛影響表現

Patrick
十二月 31, 2016
14:21

熟知 IT 產業發展趨勢，關注環球市場發展，對企業 IT 應用更見關注，閒時對消費電子產品如手機、相機等亦有一定心得，為讀者全面收集各方市場訊息及提供建議。

【e-zone 專訊】2017 年到來，手機及電訊設備生產商華為技術指，來年不明朗因素多，要重定業務策略。華為輪值執行長徐直軍預計， 2016 年營運收入增長為 32% 至 5,200 億元人民幣，不及 2015 年時的 37% 增長率，

more...... 標籤： 華為 , 智能手機 , 業績

富士康投資 88 億美元

生產 10.5 代 LCD

Patrick
十二月 31, 2016
13:07

熟知 IT 產業發展趨勢，關注環球市場發展，對企業 IT 應用更見關注，閒時對消費電子產品如手機、相機等亦有一定心得，為讀者全面收集各方市場訊息及提供建議。

【e-zone 專訊】富士康與聲寶（Sharp，台譯夏普）將合資在廣州開始液晶顯示屏（LCD）廠房，預計投入 88 億美元，凸顯該公司與韓國對手較勁的野心。

more...... 標籤： 富士康 , Sharp , 鴻海

FinTech 引致保險業裁員？

擁抱 AI 才是王道

鍾案平
十二月 31, 2016
10:08

犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。

【e-zone 專訊】科技近年飛速發展，FinTech（金融科技）衝擊傳統行業，更引發裁員慌，包括保險。多家日本保險公司採用 AI（人工智能）等 IT  方案協助處理核保理賠等工作，提高效率但有些公司因而裁減人手。2016 年將盡，聽到裁員消息即不是自己親友或發生在香港，但也不是味兒。究竟 AI 和資訊科技對傳統行業及其僱員是危是機？

more...... 標籤： 裁員 , WatsonExplorer , InsurTech , FinTech , 人工智能 , 人工智能

誠品香港太古店手作園遊會【免費玩】

1 月 6 至 7 日周年慶

國立
十二月 31, 2016
09:23

ezone.hk 員工，香港經濟日報職員，香港納稅人。

誠品生活太古店的手作活動去年共舉辦超過 90 場工作坊，為讓更多人能親身參與手作樂趣，將在 1 月 6 至 7 日舉辦「生活小意思」園遊會，只要憑在太古店免費派發的「生活小意思」集印卡，即可現場參加 11 個專櫃品牌提供免費的 15 分鐘迷你工作坊體驗！

 

more...... 標籤： 誠品太古店 , 手作園遊會
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膚電健康戰鼠你玩過未？ Mionix Naos QG 監察心跳壓力
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