專題報道
高科技頸飾用 App 換圖案？
【有片】戴微型投影上身
Tree
今日
18:59

生活就是攝影、音樂，同埋寫下稿。

12 款拖板安全測試結果
一表睇盡消委會公布
Hin
今日
14:47

愛音樂、愛電影，游走影音與 3C 產品之間，不追求頂級旗艦的規格，享受中庸之道，力尋性價比最佳的產物。

用手機 App 搵長者上門洗車
【影片】長者分近 7 成
Sammy
今日
14:31

無論筆電、平板機等數碼產品，以至主機板、顯示卡等 DIY 產品及超頻技術，均具有豐富知識，對市場趨勢亦有獨到見解。

12 款拖板無法通過所有安全測試
消委會指 3 款已回收
Hin
今日
13:35

愛音樂、愛電影，游走影音與 3C 產品之間，不追求頂級旗艦的規格，享受中庸之道，力尋性價比最佳的產物。

精明啲．福祿壽幫你慳多啲！
AEON迎春接褔自選組合最多可節省68%！
Suki
一月 12, 2017
09:00

GUNDAM 行李收納袋套裝
961 期 e-zone 別注版
ez 市務部
一月 12, 2017
12:30

真 iPhone 皇者！
10 年間完美稱霸？！
Suet
今日
23:06

沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。

2016 年最常用密碼
人類總要重複同樣的錯誤
鍾案平
今日
23:01

犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。

Lego Batmobile 原大蝙蝠車【34 萬粒】
睇片！美國車展亮相
柔之拔
今日
22:00

科技玩意乃匹配遊戲，每個人都是自己的專家，所有產品都是好產品；終極目標為自砌智能家居獨立屋，深信「只要冇電死，終會砌成機」。

手機電池將具備防爆炸功能？
防電池過熱技術面世
Morris
今日
21:12

低頭族，每日大部分時間對住手機電腦。鍾意影相玩手機，對各種手機電腦相機資訊都有興趣。

任天堂Switch有危機
首發遊戲不足撐場？
Ron
今日
21:11

資深 PC 遊戲玩家，見證業界發展，追求完美遊戲體驗。認為完美的遊戲體驗只能在 PC 平台實現。

Samsung Gear S3 韓水平一千
Frontier/ Classic 任選
AIR
今日
20:35

自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。

【限時優惠】Yamah TSX-B15 藍牙喇叭激減近半價
優惠期 1‧20 至 1‧22
KanHeung
今日
20:17

影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！

潤迅通信 CMMobile 爆煲

濫發儲值卡步 EasyCall 後塵？

Sammy
今日
23:44

無論筆電、平板機等數碼產品，以至主機板、顯示卡等 DIY 產品及超頻技術，均具有豐富知識，對市場趨勢亦有獨到見解。

通訊辦今日 (1 月 16 日) 發出一篇「有關潤迅通信（香港）有限公司停止提供流動服務的消費者注意事項」的告示，指出潤迅通信 (CMMobile) 由 2017 年 1 月 17 日凌晨 2 時起，停止所有流動服務。

more...... 標籤： 潤迅 , CMMobile , 潤迅通信 , MVNO , csl. , 儲值卡

真 iPhone 皇者！

10 年間完美稱霸？！

Suet
今日
23:06

沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。

今年，蘋果迎來 iPhone 10 周年紀念！10 年期間，由已故教主 Steve Jobs 領出來的 iPhone，直到現任教主 Tim Cook 領導之下，大大話話已總共有 10 代共 15 款產品。iPhone 的出現，不但是人類溝通模式步向智能化的標記之一，更帶動智能手機成為現代人的生活必需品。在 iPhone 10 周年面世紀念之際，有外國市調機構便發表一份調查，報告指出 15 款產品中，立於銷售之巔的真 iPhone 王者，原來是……

more...... 標籤： iphone , iphone10周年 , apple , ios

2016 年最常用密碼

人類總要重複同樣的錯誤

鍾案平
今日
23:01

犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。

「人類總是犯同樣的錯誤」不王再是爛gag（餿梗），即使是關乎自家私隱或財務資料的密碼。企業和個人密碼保護方案商 Keeper 公布去年最常見（也是最弱）的密碼排行榜，結果「123456」勇奪冠軍；綜合其他同行的排行榜，「123456」更是 2013 年以來蟬聯「常用密碼」寶座（2012 年亦排第 2）！發生這樣荒唐的事，除了個人貪方便掉以輕心、網上服務盛行戶口太多難管理外，其實雲端服務商也難辭其咎，如：容許 6 位純數字密碼設定。

more...... 標籤： password保安 , Phishing

Lego Batmobile 原大蝙蝠車【34 萬粒】

睇片！美國車展亮相

柔之拔
今日
22:00

科技玩意乃匹配遊戲，每個人都是自己的專家，所有產品都是好產品；終極目標為自砌智能家居獨立屋，深信「只要冇電死，終會砌成機」。

34 萬粒！Lego 樂高玩具、Chevrolet 雪佛蘭車廠、Warner Brothers 華納兄弟電影聯乘，動用超過 34 萬粒 Lego 人手砌成原大蝙蝠車 Lego Batmobile，唔是幻覺，嚇死我喇！

more...... 標籤： Lego蝙蝠車 , Lego蝙蝠俠英雄傳

手機電池將具備防爆炸功能？

防電池過熱技術面世

Morris
今日
21:12

低頭族，每日大部分時間對住手機電腦。鍾意影相玩手機，對各種手機電腦相機資訊都有興趣。

要數到 2016 年最熱門的手機新聞一定是 Samsung Galaxy Note7 的爆炸事件，令現時不少用家都會擔心自己的手機會不會突然爆炸起火，為了避免同類事件發生，近日有科學家就為智能手機常用的鋰電池研發了一種新技術，當電池起火時，最快 0.4 秒就能為電池滅火，為用家增加了保障。

more...... 標籤： 電池 , 爆炸 , 新技術

任天堂Switch有危機

首發遊戲不足撐場？

Ron
今日
21:11

資深 PC 遊戲玩家，見證業界發展，追求完美遊戲體驗。認為完美的遊戲體驗只能在 PC 平台實現。

任天堂新一代遊戲主機 Switch將於 3月3日上市，但相比以往多代遊戲主機，今次Switch的首發似乎有些不足，因為第一批的遊戲不夠多，單靠薩爾達夠撐場嗎？

more...... 標籤： 任天堂Switch

Samsung Gear S3 韓水平一千

Frontier/ Classic 任選

AIR
今日
20:35

自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。

Samsung 早前力谷做聖誕禮物的 Gear S3 Frontier 及 S3 Classic 好像頗受歡迎，場內更有舖頭乘勢在韓國引進水貨，價錢還要比港行更加平，成為場內熱門貨。雖然平心而論兩款 Gear S3 售價其實不便宜，但其外型搶眼，兼且 Samsung 還剛剛將 Gear S3 開放至其他 Android 手機及 iPhone 使用，實用性更廣。

more...... 標籤： gears3frontier , gears3classic , samsung , gears3

【限時優惠】Yamah TSX-B15 藍牙喇叭激減近半價

優惠期 1‧20 至 1‧22

KanHeung
今日
20:17

影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！

臨近新年，不少貨品都推出新春優惠。通利琴行最新推出  Yamaha 藍牙喇叭優惠，以 HK$599 便可購買原價 HK$1,050 的 Yamaha TSX-B15 藍牙喇叭。優惠期只限 3 天，由 2017 年 1 月 20 至 22 日（星期五、六、日），有興趣可到指定通利琴行門市，包括︰尖沙咀、灣仔、九龍灣 Mega Box、太古城（富山閣）及屯門分店選購。

more...... 標籤： Yamaha , 藍牙喇叭
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