專題報道
ZenFone 3s Max霸氣電量
用足兩日免充電
Suet
二月 1, 2017
18:03

沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。

Touch Bar 可作弊？
美律師資格試禁用新 MacBook Pro 應考
Kay
二月 1, 2017
12:27

全港碩果僅存之科技女記者。世界級水瓶友，電影迷，工作狂，卻以不務正業聞名於世。

港幣二千萬露營車？
原來真的可以飛！
Siu Yeung
一月 31, 2017
02:20

相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。

為何香港無高科技展覽？
政府支持推動經濟
作者︰方保僑
一月 28, 2017
09:05

於 IT 及電子消費品市場工作逾廿年，創辦電子學習聯盟及互動市務商會，現為特區選委員會委員、香港資訊科技商會榮譽會長、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、職安局（印刷出版、資訊及通訊業行業安全及健康委員會）主席、世界綠色組織（ICT）香港顧問團成員。

【優惠】Master& dynamic 耳機買大送細！
送價值 $1680 耳機
KanHeung
今日
01:15

影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！

Ad-blocker 網民續鬥法
研究：用戶參與一團和氣
鍾案平
二月 1, 2017
22:19

犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。

Lightning 光碟機【免 iTunes】
iPhone 直接 Rip 碟
Ricky
二月 1, 2017
22:13

接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。

Lofree 仿打字機鍵盤
復古味超濃
Siu Yeung
二月 1, 2017
20:59

相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。

Logitech 新年福袋好筍
HK$688 買 HK$1,300 貨咁抵？
阿七
二月 1, 2017
20:59

縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。

活躍龍珠遊戲23年
野沢雅子獲健力士紀錄
Ron
二月 1, 2017
20:48

資深 PC 遊戲玩家，見證業界發展，追求完美遊戲體驗。認為完美的遊戲體驗只能在 PC 平台實現。

Pentium G4560 賣 HK$460
抵玩 Kaby Lake-S！
Ringo
二月 1, 2017
20:30

具多年電腦硬件與數碼產品編採經驗，本身亦為 Hi-Fi 發燒友，近期專注研究 CAS 系統。

8 個 Spotlight 隱藏功能（下）
匯率天氣都睇到？
費安
二月 1, 2017
19:49

喜歡語言文字音樂動物和研究一切奇怪事物。細膽又偏要聽鬼故，寫字唔靚但喜歡寫作，經常手震還是喜歡攝影。

花季將至可樂都有櫻花版
網民：值得收藏
shiuhk
二月 1, 2017
19:42

人生有 8 個字：可愛，得意，奇怪，好萌。 所以興趣是想像不到的闊。

【優惠】Master& dynamic 耳機買大送細！

送價值 $1680 耳機

KanHeung
今日
01:15

影音無分高低手，只要揀對自己口味的器材，調校得宜也一樣能夠玩得出色，玩得過癮！

緊接農曆年，就是 2 月 14 日的情人節。Soundwave 率先推出情人節優惠，凡於 2017 年 2 月 1 日至 2 月 22 日期間，於指定經銷商購買 Master & Dynamic 頭戴式 MW50 藍牙耳機，售價：HKD $3588，便可憑發票收據可免費換領價值 HKD $1680 的 ME05 palladium 入耳式耳機一對。名額共 50 份，先到先得。

more...... 標籤： Master& dynamic , MW50

Ad-blocker 網民續鬥法

研究：用戶參與一團和氣

鍾案平
二月 1, 2017
22:19

犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。

【e-zone 專訊】網上服務多數依賴廣告支持營運，尤其內容及社交平台，但偏偏網民最「痛恨」廣告，往往要之而後快。雲端技術方案商 PageFair 發表報告，指全球去年 6 億 1,500 萬部裝置安裝廣告封鎖程式（Ad blocker），比 2015 年上升 3 成；流動裝置佔已安裝廣告封鎖程式器材的 62 %（3 億 800 萬部），餘下主要為桌面裝置（2 億 3,600 萬部），比 2015 年上升 17%。

more...... 標籤： AdBlocker , 網絡營銷 , PageFair , Malware

Lightning 光碟機【免 iTunes】

iPhone 直接 Rip 碟

Ricky
二月 1, 2017
22:13

接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。

Apple 產品由十多年前的 iPod Classic，直到現時最新 iPhone 7、iPad Pro，卻是要靠《iTunes》軟件，才可以將 Audio CD「Rip 碟」而轉為音樂檔案，繼而才能「抄歌仔」傳送至 iPhone、iPad 等。但現時終於有方法打破定律，有日本廠商推出全球首款 Lightning 介面的外置式光碟機，可免除電腦及《iTunes》，就可將音樂檔直接傳輸給 iPhone、iPad。

more...... 標籤： iPhone , Lightning , AudioCD , 光碟機

Logitech 新年福袋好筍

HK$688 買 HK$1,300 貨咁抵？

阿七
二月 1, 2017
20:59

縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。

由日本興起的福袋在聖誕新年期間經常出現，通常福袋內的產品都會有較大折扣，加上產品略帶神秘，因此福袋深受歡迎。Logitech 在今年農曆新年推出「Logitech新年幸運福袋」，定價 HK$688 便可帶總值超過 HK$1,300 的貨品回家，今次小記便在腦場即場拆開其中一個福袋，查看內裡乾坤。

 

more...... 標籤： 福袋 , logitech , mxanywhere2

Lofree 仿打字機鍵盤

復古味超濃

Siu Yeung
二月 1, 2017
20:59

相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。

有一定年紀的人，也許曾用過打字機，記得多年前的會考，也曾有 Typing 一科。不過這些都是「想當年」的事，如果想懷緬一下，Lofree 即將推出的仿打字機鍵盤可能適合你。

more...... 標籤： keyboard , 無線鍵盤 , 懷舊

活躍龍珠遊戲23年

野沢雅子獲健力士紀錄

Ron
二月 1, 2017
20:48

資深 PC 遊戲玩家，見證業界發展，追求完美遊戲體驗。認為完美的遊戲體驗只能在 PC 平台實現。

動漫經典作《龍珠》大家由細睇到大，遊戲也推出過不少，為孫悟空配音的日本聲優野沢雅子，更獲得健力士世界紀錄的２項認定。

more...... 標籤： 龍珠 , 健力士世界紀錄

Pentium G4560 賣 HK$460

抵玩 Kaby Lake-S！

Ringo
二月 1, 2017
20:30

具多年電腦硬件與數碼產品編採經驗，本身亦為 Hi-Fi 發燒友，近期專注研究 CAS 系統。

Intel 於上月初推出 Kaby Lake-S 處理器，Core i5 與 Core i7 系列迅速上市，最近再有 Pentium 與 Core i3 系列登場，最平 HK$460 有交易，意味著新系列處理器已平民化，「新 U」不再是貴機專利。

more...... 標籤： KabyLake , Pentium , G4650 , CPU , 處理器

8 個 Spotlight 隱藏功能（下）

匯率天氣都睇到？

費安
二月 1, 2017
19:49

喜歡語言文字音樂動物和研究一切奇怪事物。細膽又偏要聽鬼故，寫字唔靚但喜歡寫作，經常手震還是喜歡攝影。

之前跟大家介紹過 Spotlight 搜尋的基本用法和設定後，這篇就再同大家分享一些 Spotlight Search 的隱藏功能吧！懂得活用 Spotlight 搜尋，原來可以幫你的手機省下一些空間哦。

more...... 標籤： SpotlightSearch , iOS10 , iPhone7 , Apple
更多新聞
你可能感興趣的新聞
航拍手機殼一拆即飛 SELFLY Camera 數百元有交易
蘋果移除 iPhone 鎖機檢查網站【買機注意】 買二手機風險大增
收銀車雞年最新時間表 「神沙」有救！
人氣排行
  1. Pokemon Go 紅藍黑波大不同？
    【出波攻略】紅波變廢藍波有用
  2. JackHot Pro 電動滑板車超爽？
    【影片】咪上街玩！秘試電動 Scooter
  3. 支付寶實名認證無限期押後！？
    戶口餘額突然解凍！
  4. 淘寶支付寶實名制 10 條 FAQ(上)
    【大件事】香港用戶如何受影響？
  5. 全城防蠓！邊隻驅蚊劑驅蠓？
    揀驅蚊劑的 4 點注意事項
  6. 銅鑼灣、旺角、屯門網速實測
    邊張無限上網 SIM 卡又快又穩？
  7. 香港搭巴士過澳門！
    【高登仔玩命之旅】唔行大陸高速要搭幾耐車？
  8. 【VPN 神器】Facebook 任上
    Super VPN-Free 無間翻牆
  9. 頂級纖薄
    ASUS ZenBook 3
  10. 抵過交月費？4G、3G 任揀！
    本地無限上網 SIM 卡三強
編輯推介
熱門內容
Hyperloop One 超級高鐵衝上 1,300km/h

Hyperloop One 超級高鐵衝上 1,300km/h
杜拜 → 阿布扎比 = 12 分鐘

買筆電要認清 5 大 CPU 規格陷阱

買筆電要認清 5 大 CPU 規格陷阱
Core 一定勁 ? 教你分辨快慢處理器

會員中心
只需免費登記成為 e-zone Club 會員，即可參加每期 Jetso 激賞有獎遊戲，並有機會參與 e-zone 舉辦的免費會員活動！
獎賞
活動
重點標籤
Android App AppStore Apple AppleWatch Facebook Google HTC LG Microsoft PokemonGo SAMSUNG Sony WhatsApp iOS iOS10 iPad iPhone iPhone6 iPhone6Plus iPhone6S iPhone7 iPhone7Plus 優惠 先達廣場 公司業務 小米 日本 智能手機 香港
新聞
新聞
教學評測
網絡生活
IT Times
社區
討論
蘋果平台
智能手機
講東講西
分類服務
電腦節專區
會員中心
會員資訊
獎賞
活動
雜誌
雜誌目錄
雜誌測試
提問
PC 提問
Digi 提問
DIY 提問
HDAV 提問
關於
關於我們
私隱政策
免責聲明
聯絡我們
iOS Android Mobile
HKET Holdings | HKET | UMagazine
Copyright @ 2017 Hong Kong Economic Times Ltd. All Rights Reserved