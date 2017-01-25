不知大家有否試過，去到日本旅行，見到不少外觀精美的商品或食品時，即使只得日文標籤說明，但總想買回來試試的情況？相信不少人有這個情況是相當合理，畢竟去旅行就是購物的最佳理由！不過大家現在毋須擔心會買錯大伏 poroduct，因為一用 Payke 手機 app 掃描產品 barcode，即可將商品說明，由日文直譯為中文、英文或韓文等常用語言，不論使用 iOS / Android app 都可免費下載的！想知好用與否，即看 ezone.hk 的實測報告。