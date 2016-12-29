e-zone 編輯，多年編採歷程中，涉獵各類數碼產品、電腦軟硬件範疇。
如果文字是用來表達思想的工具，相片便是一種用來展現情感的方式，一張相片往往勝過千言萬語。自問器材不及人，技巧也有不少改進空間，但就是喜歡細味相片內外的故事。
如果文字是用來表達思想的工具，相片便是一種用來展現情感的方式，一張相片往往勝過千言萬語。自問器材不及人，技巧也有不少改進空間，但就是喜歡細味相片內外的故事。
認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。
熟知 IT 產業發展趨勢，關注環球市場發展，對企業 IT 應用更見關注，閒時對消費電子產品如手機、相機等亦有一定心得，為讀者全面收集各方市場訊息及提供建議。
犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。
ezone.hk 員工，香港經濟日報職員，香港納稅人。
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市面上的 gaming mouse 有很多款式可揀選，貴的、平的、有線和無線悉隨尊便，而外型設計特別的 Mionix Naos QG 卻與眾不同！more......
如果文字是用來表達思想的工具，相片便是一種用來展現情感的方式，一張相片往往勝過千言萬語。自問器材不及人，技巧也有不少改進空間，但就是喜歡細味相片內外的故事。
上文提到演藝界、體育界、學術界離世的名人，此文會續寫政治界、攝影界、IT 界，以至本土離世的名人。more......
如果文字是用來表達思想的工具，相片便是一種用來展現情感的方式，一張相片往往勝過千言萬語。自問器材不及人，技巧也有不少改進空間，但就是喜歡細味相片內外的故事。
總說生死有命，但今年蒙死神召喚的卻似乎特別多，也難怪名人死亡年之名不徑自走。筆者文中列出的，只是較為人熟知的一小部分，蒼海遺珠其實更多。還有不到數小時便 2017 年了，就讓要致敬的人數停留在這數字吧。more......
認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。
夜景人像是很常見的拍攝主題，不少拍友都有在黑暗環境單憑環境光拍攝的經驗，為了維持人像亮度，必須大幅推高相片整體曝光，結果往往令得背景亮度過高，手持拍攝甚至還會有機會出現因手震而導致的影像模糊問題。more......
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【e-zone 專訊】2017 年到來，手機及電訊設備生產商華為技術指，來年不明朗因素多，要重定業務策略。華為輪值執行長徐直軍預計， 2016 年營運收入增長為 32% 至 5,200 億元人民幣，不及 2015 年時的 37% 增長率，more......
熟知 IT 產業發展趨勢，關注環球市場發展，對企業 IT 應用更見關注，閒時對消費電子產品如手機、相機等亦有一定心得，為讀者全面收集各方市場訊息及提供建議。
【e-zone 專訊】富士康與聲寶（Sharp，台譯夏普）將合資在廣州開始液晶顯示屏（LCD）廠房，預計投入 88 億美元，凸顯該公司與韓國對手較勁的野心。more......
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【e-zone 專訊】科技近年飛速發展，FinTech（金融科技）衝擊傳統行業，更引發裁員慌，包括保險。多家日本保險公司採用 AI（人工智能）等 IT 方案協助處理核保理賠等工作，提高效率但有些公司因而裁減人手。2016 年將盡，聽到裁員消息即不是自己親友或發生在香港，但也不是味兒。究竟 AI 和資訊科技對傳統行業及其僱員是危是機？more......
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誠品生活太古店的手作活動去年共舉辦超過 90 場工作坊，為讓更多人能親身參與手作樂趣，將在 1 月 6 至 7 日舉辦「生活小意思」園遊會，只要憑在太古店免費派發的「生活小意思」集印卡，即可現場參加 11 個專櫃品牌提供免費的 15 分鐘迷你工作坊體驗！
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