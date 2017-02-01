相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。

有一定年紀的人，也許曾用過打字機，記得多年前的會考，也曾有 Typing 一科。不過這些都是「想當年」的事，如果想懷緬一下，Lofree 即將推出的仿打字機鍵盤可能適合你。