犯上老新聞人的通病：專問（但唔識醫）奇難雜症，打爛沙盆璺到豚，因為相信「數字會說話，但也會說謊」。一言蔽之：厚多士。

「人類總是犯同樣的錯誤」不王再是爛gag（餿梗），即使是關乎自家私隱或財務資料的密碼。企業和個人密碼保護方案商 Keeper 公布去年最常見（也是最弱）的密碼排行榜，結果「123456」勇奪冠軍；綜合其他同行的排行榜，「123456」更是 2013 年以來蟬聯「常用密碼」寶座（2012 年亦排第 2）！發生這樣荒唐的事，除了個人貪方便掉以輕心、網上服務盛行戶口太多難管理外，其實雲端服務商也難辭其咎，如：容許 6 位純數字密碼設定。