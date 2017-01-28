筆者每年都會到世界各地參觀不同的科技展覧，例如剛過去的 1 月便到過在拉斯維加斯舉行的消費品電子展（CES）、2 月底將到在巴塞隆拿舉行的世界通訊大會（Mobile World Congress），以及 6 月的台北電腦展（Computex Taipei）。以前曾去過 3 月在德國漢諾威舉行的 CeBIT 資訊及通訊科技博覽會，但暫時還未有機會出席 9 月於德國柏林舉行的柏林國際電子消費品級家電展覽會（lFA）。全世界有許多世界級的科技展覧，很多品牌也選擇在這些展覽首次展出自家的新產品 —— 為甚麼香港沒有這些世界級的科技展？