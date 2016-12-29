如果文字是用來表達思想的工具，相片便是一種用來展現情感的方式，一張相片往往勝過千言萬語。自問器材不及人，技巧也有不少改進空間，但就是喜歡細味相片內外的故事。

總說生死有命，但今年蒙死神召喚的卻似乎特別多，也難怪名人死亡年之名不徑自走。筆者文中列出的，只是較為人熟知的一小部分，蒼海遺珠其實更多。還有不到數小時便 2017 年了，就讓要致敬的人數停留在這數字吧。