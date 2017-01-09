相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。
認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。
沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
生活就是攝影、音樂，同埋寫下稿。
來自B612小行星、因為為食而降落香港的加細碼星人。近日喜歡上拍攝地球風光，但因為腳短，還未走出香港。
愛音樂、愛電影，游走影音與 3C 產品之間，不追求頂級旗艦的規格，享受中庸之道，力尋性價比最佳的產物。
相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。
自進入智能手機年代，便開始沉迷不同改機方法，不能自拔。加上大量優質遊戲湧現，更加搞到日日機不離手。
相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。
社交網站愈普遍，成為網絡紅人反而愈難，有時看見人們出盡法寶，但也不保證一定「呃到 like」。美國一位名為 Alyssa 的少女，經悉心打扮後，穿上 Deep V 晚裝自拍，然後再上傳到 Twitter。不過成為網絡紅人的原因，並非這身裝扮，而是背後尤如垃圾場一樣的房間。more......
認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。
今年農曆新年有點早，1 月 28 日就已經是雞年的大年初一！本地大型商場也陸續換上新春佈置，沙田新城市廣場今年亦設置了名為《花語祝福》的新春主題花藝佈置，商場還首度推出 3D Hologram 立體投影拜年利是禮盒，將拜年高科技化！more......
沒有任何專長，對任何事情也似懂非懂，每日營營役役地爬格仔，注定爬一世。
趕及在 2016 年聖誕前成功開售的 AirPods，由開賣至今，銷售走勢凌厲，全球多個地區更一度被搶斷市，難怪連 Tim Cook 霸氣地說 AirPods 是擋不住成功的蘋果產品。雖然 AirPods 的外形設計淪為笑柄，還被網民、非蘋果用戶多番惡搞，不過從銷售成績來看，這款真無綫耳機，確實相當受果粉歡迎。正因為 AirPods 大賣，所以坊間便有有心人，開發了一款仿 「Find my phone」 的收費軟件，聲稱可為用戶尋找這隻或這對 「容易遺失的耳機」，只是此軟件在上架不足一星期，竟突遭蘋果強行下架，難道是得罪方丈？more......
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
Windows Update 在 Windows 10 中變得霸道，會強行更新用戶電腦以維蠢穩定性及提高安全性，但如果閣下正埋頭苦幹工作時，突然彈出更新通知並要重新啟動電腦，實在會令人發瘋 (小記就經常有這樣的體驗！)。近日終於有好消息，在 Creators Update 推出時，Windows Update 將讓用戶有更高自主程度。more......
生活就是攝影、音樂，同埋寫下稿。
網上瘋傳一段短片，一輛私家車駛入機場橫衝直撞，許多警員追趕亦無法阻止。事源上月一名醉酒司機在俄羅斯喀山機場鬧事，他先是撞倒了停車場的障礙，這行為引起了警察的注意，警察立即鎖起客運大樓的大門並試圖把他攔住。但司機未有放棄，影片見到他在雪地上多次撞門，警察嘗試打開司機門但仍不能截停司機。more......
愛音樂、愛電影，游走影音與 3C 產品之間，不追求頂級旗艦的規格，享受中庸之道，力尋性價比最佳的產物。
有報道就曾講過淘寶店為了搶客，買 VR（Virtual Reality）眼鏡會送你海量的 AV 影片，但這些影片質素如何，就真的是無人知。不過，如果同你講由專業的成人娛樂公司所開拍的 VR 成人影片，相信一定有保證得多！在 CES 2017 中，成人娛樂公司 Naughty America 就展示出其 VR 成人影片製成品供大家欣賞，仲保證大家一定能親歷其境咁話！more......
來自B612小行星、因為為食而降落香港的加細碼星人。近日喜歡上拍攝地球風光，但因為腳短，還未走出香港。
打機可以好健康？你可能會想起任天堂的 Wii 和 Wii Fit 等產品。不過，其實 90 年代開始，VR 虛擬實境技術（virtual reality）已經開始盛行，利用電腦模擬產生一個三維空間的虛擬世界，令玩家在視覺、聽覺、觸覺都可以享受一番，身歷其境般投入遊戲。近幾年，VR 技術更大行其道。德國柏林新成立的公司 Hyve 為了讓用家有獨特的飛行體驗，打造出具趣味和健身於一身的虛擬現實模擬器 ICAROS！more......
科技玩意乃匹配遊戲，每個人都是自己的專家，所有產品都是好產品；終極目標為自砌智能家居獨立屋，深信「只要冇電死，終會砌成機」。
Uber Beacon，讓 Uber 司機在車頭安裝 Beacon 七彩指示燈，當抵達接載地，乘客的手機專用 app 也會亮起相同的顏色指示燈，方便乘客與司機配對，提高服務效率。不過 Uber Beacon 有個狠嚴重的潛在危險……more......
- Pokemon Go 紅藍黑波大不同？
【出波攻略】紅波變廢藍波有用
- JackHot Pro 電動滑板車超爽？
【影片】咪上街玩！秘試電動 Scooter
- 支付寶實名認證無限期押後！？
戶口餘額突然解凍！
- 淘寶支付寶實名制 10 條 FAQ(上)
【大件事】香港用戶如何受影響？
- 全城防蠓！邊隻驅蚊劑驅蠓？
揀驅蚊劑的 4 點注意事項
- 【VPN 神器】Facebook 任上
Super VPN-Free 無間翻牆
- 銅鑼灣、旺角、屯門網速實測
邊張無限上網 SIM 卡又快又穩？
- 頂級纖薄
ASUS ZenBook 3
- 香港搭巴士過澳門！
【高登仔玩命之旅】唔行大陸高速要搭幾耐車？
- 抵過交月費？4G、3G 任揀！
本地無限上網 SIM 卡三強