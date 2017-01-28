專題報道
HK$100 自製環形 LED 補光燈
主要材料家品店有售
Alex
一月 28, 2017
01:31

唔賭唔知時運高！未試過點知好唔好？相機鏡頭新舊配件有平有貴也千奇百怪，尋覓是樂趣，創作慰心靈，中伏長知識。

抵過換新機！筆電升級 SSD 攻略
SSD/HDD 可共存？
天師
一月 27, 2017
12:38

e-zone DIY 核心成員，本身是一名網絡技術專家，任何有關網絡技術的問題，皆難不到他。近期轉研 SSD 及 NAS 等新世代儲存設備。

Payke 一掃即知中文說明
日本貨大起底
Kay
一月 26, 2017
18:18

全港碩果僅存之科技女記者。世界級水瓶友，電影迷，工作狂，卻以不務正業聞名於世。

iPhone「突然關機」問題未解決
升級 iOS 10.2.1 無用？
Hin
一月 26, 2017
13:25

愛音樂、愛電影，游走影音與 3C 產品之間，不追求頂級旗艦的規格，享受中庸之道，力尋性價比最佳的產物。

【防洩私隱】應用程式鎖
非一般保安 App 咁簡單
Yaotang
今日
07:00

e-zone 編輯，多年編採歷程中，涉獵各類數碼產品、電腦軟硬件範疇。

為何香港無高科技展覽？
政府支持推動經濟
作者︰方保僑
一月 28, 2017
09:05

於 IT 及電子消費品市場工作逾廿年，創辦電子學習聯盟及互動市務商會，現為特區選委員會委員、香港資訊科技商會榮譽會長、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、職安局（印刷出版、資訊及通訊業行業安全及健康委員會）主席、世界綠色組織（ICT）香港顧問團成員。

LG G6 真的轉用內置式電池以換取......
傳為了防水機身
Ricky
一月 28, 2017
08:23

接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。

一卡漫遊全球 24GB 玩 2 年
覆蓋 43 地
阿美
一月 27, 2017
23:56

最愛捐窿捐罅搵著數、R 優惠，幫人慳倒錢就最開心。

旅行用長砲相機不死之謎
【實試】50 倍變焦真係有用？
gensan
一月 27, 2017
20:02

認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。

【機迷回憶】AOC 10 大「灰爆」一刻(下)
箭手打哥德似搲痕
Knight
一月 27, 2017
19:59

坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。

【機迷回憶】AOC 10 大「灰爆」一刻(上)
引豬最怕手殘
Knight
一月 27, 2017
19:58

坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。

拜年必玩發財 Games
4 部手機攻四方城
WINKYC
一月 27, 2017
19:28

90 後小編，平時最愛飲飲食食四圍玩，消費主義者。

中國移動推家用寬頻送手機
ST 寬頻減價迎戰
Knight
一月 27, 2017
19:23

坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。

【防洩私隱】應用程式鎖

非一般保安 App 咁簡單

Yaotang
今日
07:00

e-zone 編輯，多年編採歷程中，涉獵各類數碼產品、電腦軟硬件範疇。

手機和平板中，會安裝大量具有個人私隱的 app，例如：行事曆、社交平台、即時聊天等程式。平板會比較容易借給朋友或親人使用，若擔心被人刻意或無意侵犯私隱，只要安裝《應用程式鎖》app 便可以！此程式能將任何已安裝的程式上鎖，在開始使用前要輸入 PIN 碼，即可防止未經許可的人士使用 Facebook、Tinder、短訊、聯絡人、電郵和其他程式。

more...... 標籤： 程式鎖 , 私隱 , 保安 , 防護 , 鎖app

為何香港無高科技展覽？

政府支持推動經濟

作者︰方保僑
一月 28, 2017
09:05

於 IT 及電子消費品市場工作逾廿年，創辦電子學習聯盟及互動市務商會，現為特區選委員會委員、香港資訊科技商會榮譽會長、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、職安局（印刷出版、資訊及通訊業行業安全及健康委員會）主席、世界綠色組織（ICT）香港顧問團成員。

筆者每年都會到世界各地參觀不同的科技展覧，例如剛過去的 1 月便到過在拉斯維加斯舉行的消費品電子展（CES）、2 月底將到在巴塞隆拿舉行的世界通訊大會（Mobile World Congress），以及 6 月的台北電腦展（Computex Taipei）。以前曾去過 3 月在德國漢諾威舉行的 CeBIT 資訊及通訊科技博覽會，但暫時還未有機會出席 9 月於德國柏林舉行的柏林國際電子消費品級家電展覽會（lFA）。全世界有許多世界級的科技展覧，很多品牌也選擇在這些展覽首次展出自家的新產品 —— 為甚麼香港沒有這些世界級的科技展？

more...... 標籤： CES2017 , MobileWorldCongress

LG G6 真的轉用內置式電池以換取......

傳為了防水機身

Ricky
一月 28, 2017
08:23

接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。

LG 今年度新機 G6，外界已預期它不再玩 G5 的模組化設計。而日前有新消息指，G6 將索性取消 G4 時代的可更換電池設計，今後將改用內置式電池，務求令機身可以符合防水規格。有南韓網站流出疑似是 G6 機身側面的相片，另有消息指 G6 將是首部預載《Google Assistant》的非 Google 官方手機。

more...... 標籤： LGG6 , G6 , Snapdragon835

HK$100 自製環形 LED 補光燈

主要材料家品店有售

Alex
一月 28, 2017
01:31

唔賭唔知時運高！未試過點知好唔好？相機鏡頭新舊配件有平有貴也千奇百怪，尋覓是樂趣，創作慰心靈，中伏長知識。

攝影的樂趣之一，是動腦筋自製低成本輔助工具，從而得到媲美專業器材的效果。常常用於近攝的環形 LED 補光燈，相信是最容易自製的一種補光器材。早前有日本網友公開一個環形 LED 補光燈的製作方法，所需器材只有廚房洗碗盤去水口蓋與 LED 燈帶，花費合共 HK$100 左右，非常低成本。

more...... 標籤： 自製 , DIY , 環形燈 , LED , 補光燈 , 人像 , 特寫 , 大頭 , 家品店 , 網購

一卡漫遊全球 24GB 玩 2 年

覆蓋 43 地

阿美
一月 27, 2017
23:56

最愛捐窿捐罅搵著數、R 優惠，幫人慳倒錢就最開心。

鴨記不少排檔有售的全球超過 40 國的上網 SIM，可於歐洲多國、美國、澳洲、紐西蘭等地使用，1GB 30 日賣 HK$60、3GB 90 日賣 HK150 實在抵玩。喜愛經常出走、或是常到外地工幹，有排檔新返 24GB 2 年卡，毋須每次買新卡，很方便呢！

more...... 標籤： 3UK , FeelAtHome , 全球漫遊卡 , 鴨記 , 歐洲上網卡 , 美國上網卡

旅行用長砲相機不死之謎

【實試】50 倍變焦真係有用？

gensan
一月 27, 2017
20:02

認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。

今時今日手機攝影當道，機鏡一體化的數碼相機大受威脅，但這類無法更換鏡頭的數碼相機，其實仍然大有市場，好像俗稱「長砲機」的遠攝變焦數碼相機，多年來便一直沒間斷地出現過，原因其實也十分簡單，手機始終受制於纖薄機身設計，難以安裝太多鏡頭光學組件於機身內定焦鏡頭是常態，而且手機攝影的定位往往以抓拍為主，一個廣角及清晰的鏡頭已能滿足基本拍攝需要，鏡頭的變焦力並非最重要的規格。

more...... 標籤： Sony , Cybershot , HX350 , 50倍變焦 , 長砲機 , 旅行機 , 天涯鏡 , 遠攝變焦 , 輕便相機

【機迷回憶】AOC 10 大「灰爆」一刻(下)

箭手打哥德似搲痕

Knight
一月 27, 2017
19:59

坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。

《AOC（Age of Empires II: The Conquerors）》是不少 80 後機迷的重要回憶之一，如果從非加強版的原祖《AOK（Age of Empires II: The Age of Kings）》起計算，這款 1999 年推出的遊戲，至今已有 17 多年歷史。雖然這款遊戲已差不多步入「成年」的歲數，但是其高清複刻版卻在去年 12 月，仍繼續推出名為《The Rise of the Rajas》的加強版，增加了緬甸、高棉、馬來和越南等 4 個東南亞文明。大家有興趣趁農曆新年期間，跟朋友重溫一下《AOC》嗎？大家又記得以下玩《AOC》對戰時的 10 大「灰爆」事件嗎？

more...... 標籤： 世紀帝國2 , Microsoft , 微軟 , 懷舊 , 懷舊

【機迷回憶】AOC 10 大「灰爆」一刻(上)

引豬最怕手殘

Knight
一月 27, 2017
19:58

坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。

《AOC（Age of Empires II: The Conquerors）》是不少 80 後機迷的重要回憶之一，如果從非加強版的原祖《AOK（Age of Empires II: The Age of Kings）》起計算，這款 1999 年推出的遊戲，至今已有 17 多年歷史。雖然這款遊戲已差不多步入「成年」的歲數，但是其高清複刻版卻在去年 12 月，仍繼續推出名為《The Rise of the Rajas》的加強版，增加了緬甸、高棉、馬來和越南等 4 個東南亞文明。大家有興趣趁農曆新年期間，跟朋友重溫一下《AOC》嗎？大家又記得以下玩《AOC》對戰時的 10 大「灰爆」事件嗎？

more...... 標籤： 世紀帝國2 , Microsoft , 微軟 , 懷舊
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