Facebook 不定時都會推出 「回顧」 功能，好像早兩天便有 「Friend's day video」，用戶打開 Faacebook，便可看到系統已從用戶上傳的相片、被朋友 TAG 的相片，整理出回憶短片，用戶點擊後即可播放，還能分享到自己的動態上，與友人共同回味。但原來 《iOS 10》 亦有內建類似的 「回憶」 功能，系統可將相同的人物、日子、地點拍攝的相片，自動生成短片；用戶亦可自行選取相片，讓系統製作，比 Facebook 更靈活自主。