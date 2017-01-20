唔賭唔知時運高！未試過點知好唔好？相機鏡頭新舊配件有平有貴也千奇百怪，尋覓是樂趣，創作慰心靈，中伏長知識。
坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。
ezone.hk 員工，香港經濟日報職員，香港納稅人。
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。
唔賭唔知時運高！未試過點知好唔好？相機鏡頭新舊配件有平有貴也千奇百怪，尋覓是樂趣，創作慰心靈，中伏長知識。
攝影師 Adrian Murray 去年 11 初己收到 Fujifilm X100F 的樣本機。他把新機作為隨身機使用，工作、旅遊、家庭照都會用它來拍。Adrian 本身已是同廠的 X-Pro2 的用家，去年夏季曾試用 上代 X100T，但發現後者的像素（1,600 萬）略嫌不夠高，續航力亦不夠理想。more......
坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。
最近「達哥 Backup 佬」事件漸趨白熱化，「達哥」的 Fans 也因此分成「撐達哥」派和「撐 Backup 佬」派。「達哥」更親自發表「千字文」，詳細談及事件經過。而「Backup 佬」並在今日發文，公布他「Backup」達哥影片至 YouTube 的 3 年半來，透過廣告收益所賺取的總預估收入......more......
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
iPhone、iPad 用的 Lightning USB 記憶體 (USB 手指)愈來愈便宜，就連有 MFI 認證的型號都劈價。今次 ezone.hk 記者在場內就找到這款 Adam Elements iKlips Lightning 手指，最便宜的 16GB 型號只售 HK$290。more......
接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。
Nokia 日前終於推出她們歷來首款《Android》手機 ─── Nokia 6，大家除了關注它機身到底有多「硬淨」、堅固，亦關注它的 f/2.0 大光圈鏡頭，攝力將是如何。另一邊廂，國廠 Huawei 新機 Mate 9 Pro 就使用第二代 Leica 雙鏡頭，它擁有 f/2.2 最大光圈，最高曝光級別只是比 Nokia 6 稍低 1/3 EV。兩大旗艦手機哪個攝力最強？結果已有分曉！簡單來說，光綫充足下 Nokia 6 勝，弱光環境下反而 Mate 9 Pro 勝！more......
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為慶祝南港島綫投入服務，港鐵公司將由 1 月 21 日起一連四星期推出限量版「南港島綫」紀念車票套裝。套裝對應南港島線 4 個站，分「海洋公園篇」、「黃竹坑篇」、「利東篇」及「海怡半島篇」，每星期推出一款。每款紀念車票套裝包括一張紀念車票、一個精美票套及一套網羅南區鐵路沿綫地標與特色建築物的指定列車模型套裝。
各列車模型套裝包括一輛迷你電動列車、一個 Q 版車站入口、最少 7 件建築物模型及 20 塊路軌底板，任自組不同路線。每套售價 HK$140 。此外，獨立發售的夜光別注版列車模型套裝亦同步推出，每套售價 HK$140。
紀念車票有效期 1 個月，憑車票可乘搭港鐵任何車程一次，但不包括機場快綫、東鐵綫頭等、往返羅湖及落馬洲站的車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。紀念車票套裝及夜光別注版列車模型套裝均於各港鐵客務中心(非付費區)公開發售。每次限購每款最多兩套，數量有限，售完即止。
縱橫腦界多年，在行內交遊廣闊， 與腦場店員熟絡， 常有場內第一手消息及秘聞。
近日 Facebook 「深水埗友」群組傳出，深水埗將會有戲院開張，你會估計在西九龍中心？據網上消息指，戲院將會在高登新翼，而在多年前該位置其實亦是戲院，今次可算是時光倒流。為確認傳聞是否真確，記者便向受影響位置的商戶打聽。more......
PREMIUM BANDAI 一向只賣網上獨家限量產品，現於 1 月 23 日聯乘 HOBBY ONLINE SHOP，舉辦新年感謝祭活動，挑選 100 件高達模型，當日中午 12 時開搶。more......
相信拍到一張好的相片，人的因素，遠比所用的相機及鏡頭重要。喜歡作不同的嘗試，認為技術可透過實踐磨練出來，任何人都可以拍到好的相片。
由細到大，你玩過多少部家用遊戲機？你還記得 SEGA 推出的 Dreamcast 嗎？這部遊戲機是 Saturn 的後繼機，原來已有 18 多年歷史。雖然也有不少經典名作，如《超音鼠2》、《莎木》、《櫻花大戰》等等，可惜最後仍是不敵 PlayStation 2。more......
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