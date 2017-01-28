e-zone 編輯，多年編採歷程中，涉獵各類數碼產品、電腦軟硬件範疇。
於 IT 及電子消費品市場工作逾廿年，創辦電子學習聯盟及互動市務商會，現為特區選委員會委員、香港資訊科技商會榮譽會長、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、職安局（印刷出版、資訊及通訊業行業安全及健康委員會）主席、世界綠色組織（ICT）香港顧問團成員。
接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。
最愛捐窿捐罅搵著數、R 優惠，幫人慳倒錢就最開心。
認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。
坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。
坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。
90 後小編，平時最愛飲飲食食四圍玩，消費主義者。
坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。
e-zone 編輯，多年編採歷程中，涉獵各類數碼產品、電腦軟硬件範疇。
手機和平板中，會安裝大量具有個人私隱的 app，例如：行事曆、社交平台、即時聊天等程式。平板會比較容易借給朋友或親人使用，若擔心被人刻意或無意侵犯私隱，只要安裝《應用程式鎖》app 便可以！此程式能將任何已安裝的程式上鎖，在開始使用前要輸入 PIN 碼，即可防止未經許可的人士使用 Facebook、Tinder、短訊、聯絡人、電郵和其他程式。more......
於 IT 及電子消費品市場工作逾廿年，創辦電子學習聯盟及互動市務商會，現為特區選委員會委員、香港資訊科技商會榮譽會長、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、職安局（印刷出版、資訊及通訊業行業安全及健康委員會）主席、世界綠色組織（ICT）香港顧問團成員。
筆者每年都會到世界各地參觀不同的科技展覧，例如剛過去的 1 月便到過在拉斯維加斯舉行的消費品電子展（CES）、2 月底將到在巴塞隆拿舉行的世界通訊大會（Mobile World Congress），以及 6 月的台北電腦展（Computex Taipei）。以前曾去過 3 月在德國漢諾威舉行的 CeBIT 資訊及通訊科技博覽會，但暫時還未有機會出席 9 月於德國柏林舉行的柏林國際電子消費品級家電展覽會（lFA）。全世界有許多世界級的科技展覧，很多品牌也選擇在這些展覽首次展出自家的新產品 —— 為甚麼香港沒有這些世界級的科技展？more......
接觸電腦硬件產品逾 10 年，個人亦喜愛鑽研音響相關技術，因此對電腦音響極具興趣及深入認識，攝影亦是近年興趣之一。隨著 CAS 電腦音響大行其道，主張提供正確觀念及資訊予用家，務求玩出最靚聲完美音質。
LG 今年度新機 G6，外界已預期它不再玩 G5 的模組化設計。而日前有新消息指，G6 將索性取消 G4 時代的可更換電池設計，今後將改用內置式電池，務求令機身可以符合防水規格。有南韓網站流出疑似是 G6 機身側面的相片，另有消息指 G6 將是首部預載《Google Assistant》的非 Google 官方手機。more......
唔賭唔知時運高！未試過點知好唔好？相機鏡頭新舊配件有平有貴也千奇百怪，尋覓是樂趣，創作慰心靈，中伏長知識。
攝影的樂趣之一，是動腦筋自製低成本輔助工具，從而得到媲美專業器材的效果。常常用於近攝的環形 LED 補光燈，相信是最容易自製的一種補光器材。早前有日本網友公開一個環形 LED 補光燈的製作方法，所需器材只有廚房洗碗盤去水口蓋與 LED 燈帶，花費合共 HK$100 左右，非常低成本。more......
最愛捐窿捐罅搵著數、R 優惠，幫人慳倒錢就最開心。
鴨記不少排檔有售的全球超過 40 國的上網 SIM，可於歐洲多國、美國、澳洲、紐西蘭等地使用，1GB 30 日賣 HK$60、3GB 90 日賣 HK150 實在抵玩。喜愛經常出走、或是常到外地工幹，有排檔新返 24GB 2 年卡，毋須每次買新卡，很方便呢！more......
認為影相的基本條件是，打好攝影知識的根底，培養對美感的分辨能力。對攝影有熱情，多練習多討論。器材重要，創意更重要。按下快門時相信自己的直覺，不經意之間總會找到一瞬即逝的機會。
今時今日手機攝影當道，機鏡一體化的數碼相機大受威脅，但這類無法更換鏡頭的數碼相機，其實仍然大有市場，好像俗稱「長砲機」的遠攝變焦數碼相機，多年來便一直沒間斷地出現過，原因其實也十分簡單，手機始終受制於纖薄機身設計，難以安裝太多鏡頭光學組件於機身內定焦鏡頭是常態，而且手機攝影的定位往往以抓拍為主，一個廣角及清晰的鏡頭已能滿足基本拍攝需要，鏡頭的變焦力並非最重要的規格。more......
坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。
《AOC（Age of Empires II: The Conquerors）》是不少 80 後機迷的重要回憶之一，如果從非加強版的原祖《AOK（Age of Empires II: The Age of Kings）》起計算，這款 1999 年推出的遊戲，至今已有 17 多年歷史。雖然這款遊戲已差不多步入「成年」的歲數，但是其高清複刻版卻在去年 12 月，仍繼續推出名為《The Rise of the Rajas》的加強版，增加了緬甸、高棉、馬來和越南等 4 個東南亞文明。大家有興趣趁農曆新年期間，跟朋友重溫一下《AOC》嗎？大家又記得以下玩《AOC》對戰時的 10 大「灰爆」事件嗎？more......
坐唔定，特別鐘意行腦場同鴨記，對新舊科技抱有濃厚興趣。成日幻想自己係隻獅子，但實際上似隻懶洋洋嘅白貓多啲。
《AOC（Age of Empires II: The Conquerors）》是不少 80 後機迷的重要回憶之一，如果從非加強版的原祖《AOK（Age of Empires II: The Age of Kings）》起計算，這款 1999 年推出的遊戲，至今已有 17 多年歷史。雖然這款遊戲已差不多步入「成年」的歲數，但是其高清複刻版卻在去年 12 月，仍繼續推出名為《The Rise of the Rajas》的加強版，增加了緬甸、高棉、馬來和越南等 4 個東南亞文明。大家有興趣趁農曆新年期間，跟朋友重溫一下《AOC》嗎？大家又記得以下玩《AOC》對戰時的 10 大「灰爆」事件嗎？more......
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