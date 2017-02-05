Google Nexus「親生仔」均預載的《Now Launcher》，向來被視為「最正宗」的 Android 裝置操作介面，並且一直有 Play Store 上架，供其他有興趣的用家亦可下載使用。但《Now Launcher》將成為絕響，因為 Google 已決定 3 月底前將它永久下架。非 Nexus 產品的用家們，卻又喜歡《Now Launcher》的話，最好另行下載及永久保存它的 APK 檔了。