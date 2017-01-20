為慶祝南港島綫投入服務，港鐵公司將由 1 月 21 日起一連四星期推出限量版「南港島綫」紀念車票套裝。套裝對應南港島線 4 個站，分「海洋公園篇」、「黃竹坑篇」、「利東篇」及「海怡半島篇」，每星期推出一款。每款紀念車票套裝包括一張紀念車票、一個精美票套及一套網羅南區鐵路沿綫地標與特色建築物的指定列車模型套裝。

各列車模型套裝包括一輛迷你電動列車、一個 Q 版車站入口、最少 7 件建築物模型及 20 塊路軌底板，任自組不同路線。每套售價 HK$140 。此外，獨立發售的夜光別注版列車模型套裝亦同步推出，每套售價 HK$140。

紀念車票有效期 1 個月，憑車票可乘搭港鐵任何車程一次，但不包括機場快綫、東鐵綫頭等、往返羅湖及落馬洲站的車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。紀念車票套裝及夜光別注版列車模型套裝均於各港鐵客務中心(非付費區)公開發售。每次限購每款最多兩套，數量有限，售完即止。